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Медали за изпълнители от Хасковско от „Китна Тракия”

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    Изпълнители от Хасковска област са сред отличените в 55-тото издание на двудневния Национален събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува”.

    Участниците бяха разпределени в 5 категории. Изпълненията бяха оценявани от жури – за едната сцена председател беше Даниел Спасов и членове Васко Димов и Диляна Пецова, а за другата председател беше Милен Иванов и членове Златка Тимонова и Розалина Гогова.

    Ето пълното класиране в „Китна Тракия”:

    КАТЕГОРИЯ „ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ“

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

    • Женска фолклорна група, НЧ „Орфей-1947“, с.Ерма река, община Златоград
    • Певческа група „Златна есен“, Пенсионерски клуб „Златна есен“, гр. Симеоновград, община Симеоновград

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

    • Група за автентичен фолклор, Клуб „Тракийска памет“ пристанище Бургас, гр. Бургас, община Бургас
    • Детска вокална група“Изворче“,НЧ“Заря-1957“,с.Минерални бани,община Минерални бани
    • Мъжка певческа група,НЧ“Христо Ботев-1928“,с.Говедарци, община Самоков
    • Певческа група за автентичен фолклор,НЧ“Христо Ботев-1928“, с. Иваново, община Харманли

    ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

    • Народен хор „Фолклорна дъга“, НЧ „Проф.д.р Асен Златаров-1961“, гр.Хасково, община Хасково
    • Група за автентичен фолклор „Златица“,НЧ“Просвета-1921“, с.Злато поле, община Димитровград

    КАТЕГОРИЯ „ТАНЦОВИ ГРУПИ“

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

    • Фолклорна танцова формация „Дунавска младост“, НЧ „Н.Й. Вапцаров-1873“, гр. Тутракан, община Силистра
    • Танцов състав „Пендарка“, НЧ „Отец Паисий -1910“, гр. Доспей, община Самоков

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

    • Танцова група „Божур“, НЧ“Пробуда-1934“, с.Чарда,община Стралджа
    • Концертна група за любители,НЧ“Настроение-2017“, гр.Стара Загора, община Стара Загора

    ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

    • Детска танцова формация „Хорце“,НЧ“Светлина-1938“, гр.Неделино, община Неделино
    • Танцова формация „Тракийско цвете“, Филиал Хасково на Тракийски университет Стара Загора, гр. Хасково, община Хасково

    КАТЕГОРИЯ „АНСАМБЛИ“

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

    • Фолклорен танцов ансамбъл „Тракийска китка“ при НЧ“Слънце-1928“, с.Гавраилово и НЧ „Светлина-1926“, с. Селиминово, община Сливен
    • МПГ „Иван Михов“, НЧ“Просвета-1909“, с.Белозем, община Раковски

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

    • Ансамбъл „Войводинци“, НЧ“Виделина-1928“,с.Войводиново,община Марица
    • Танцов състав „Тракийци“, НЧ“Събуждане-1927“,с.Радиево, община Димитровград

    КАТЕГОРИЯ ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

    • Николета Жулиянова, Кристиян Радев, Теодора Калайджиева, Ванеса Пехливанова, Музикална школа при Военен клуб-Хасково, гр. Хасково, община Хасково
    • Анастасия Пилева, с.Горски извор, община Димитровград

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

    • Гинка Мъжгалова,Клуб „Тракийска памет“ пристанище Бургас, гр.Бургас, община Бургас
    • Минка Желязкова, НЧ“Просвета-1921“, с.Злато поле, община Димитровград
    • Яна Петрова, НЧ“Христо Ботев-1927“, с.Пъстрин, община Опан
    • Мария Кънчева, с.Бяло Поле, община Опан

    ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

    • Йорданка Ялъмова,Клуб „Тракийска памет“ пристанище Бургас, гр.Бургас, община Бургас
    • Петър Петров, НЧ“Пробуда-1934“, с.Чарда, община Стралджа
    • Анка Желева,Пенсионерски клуб „Хан Аспарух“, гр. Димитровград, община Димитровград
    • Гайдарска школа, гр. Хасково, община Хасково

    КАТЕГОРИЯ „НАРОДНИ ОБИЧАИ“

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

    • Група за народни обичаи, НЧ „Пенко Пенков-2013“, с.Узунджово, община Хасково
    • Група за автентичен фолклор „Родолюбие“, НЧ „Пробуда-1930“, с. Навъсен, община Симеоновград
    Източник: Haskovo.NET

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