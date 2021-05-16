Медали за изпълнители от Хасковско от „Китна Тракия”

Работата ви днес ще е ползотворна и изпълнена с емоции. Заобиколени сте от хора, с които се разбирате чудесно и успявате заедно да се справите с редица ситуации. Очаквате твърде много от неясен въпрос, за предпочитате е за момента да не възлагате големи надежди, за да не останете разочаровани. В личен план ви се налага да рискувате, направете го, струва си.