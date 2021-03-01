Патриотите, „Републиканци за България“ и „Глас народен“ вече с ясни водачи в Хасково

Кандидат -депутатската листа на „Патриотична коалиция-Воля и НФСБ“ за новия Парламент от МИР-Хасково е от 16 души:Златко Костов, Христиан Митев, Кольо Парамов, Татяна Танева, Антон Попов, Николай Консулов, Таня Недялкова, Ангел Стоилов, Анка Параскова, Стоян Стоянов, Мирослав Митков, Златина Ванчева, Красимир Тодоров, Димитър Янев, Кристина Любенова, Недко Кузманов.

"Атака" влиза в предизборната кампания с четиричленна листа в Хасково, с водач Павел Шопов.

„Републиканци за България“ също направиха днес регистрация в РИК-Хасково за предстоящия парламентарен вот. Водач за Хасково е: Радостина Стефанова Циркова. Следват: Димитър Димитров, Славейко Иванов, Десислав Николов, Юлияна Милева, Петър Ташев, Георги Христов, Златко Мутафчиев, Ренета Николова, Ангел Стоянов, Янко Чолаков, Тенчо Иванов, Деян Профиров, Танчо Димов, Николай Куманов и Веселин Василев.

„Глас народен“ регистрира също листа днес. Кандидати за народни представители в 45 НС са: Веселин Белевски, Божидар Колев, Светлозара Димитрова и Пламен Пеев.