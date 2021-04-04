43% активност в Хасковско, 99 954 души пуснаха бюлетина

43,35% стигна избирателната активност в област Хасково към 17:00 часа днес, съобщиха от Районната избирателна комисия в Хасково.
Бюлетина са пуснали 99 954 души от общо 230 585 имащи право на глас.
Най-висока избирателна активност е отчетена в община Свиленград – 56,24%, а най-ниска е в община Стамболово – 30,23%.
В община Хасково избирателната активност е 39,72%.
|ОБЛАСТ ХАСКОВО
|БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 г.
|Област Хасково
|Брой секции
|Брой избиратели
|Брой гласували избиратели
|към 10.00 ч.
|избир. активност %
|към 12.00 ч.
|избир. активност %
|към 17.00 ч.
|избир. активност %
|Димитровград
|93
|47307
|3005
|6,35
|8778
|18,56
|19927
|42,12
|Ивайловград
|26
|6428
|590
|9,18
|1714
|26,66
|2985
|46,44
|Любимец
|21
|7892
|1234
|15,64
|2505
|31,74
|4374
|55,42
|Маджарово
|14
|3022
|256
|8,47
|653
|21,61
|1126
|37,26
|Минерални бани
|19
|6873
|695
|10,11
|1660
|24,15
|3669
|53,38
|Свиленград
|46
|18965
|3046
|16,06
|5701
|30,06
|10666
|56,24
|Симеоновград
|16
|7004
|911
|13,01
|2063
|29,45
|3835
|54,75
|Стамболово
|29
|12397
|850
|6,86
|1698
|13,70
|3748
|30,23
|Тополовград
|24
|8856
|817
|9,23
|1977
|22,32
|4272
|48,24
|Харманли
|47
|21631
|1829
|8,46
|4343
|20,08
|9519
|44,01
|Хасково
|156
|90210
|6726
|7,46
|15786
|17,50
|35833
|39,72
|ОБЩО:
|491
|230585
|19959
|8,66
|46878
|20,33
|99954
|43,35
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