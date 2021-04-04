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43% активност в Хасковско, 99 954 души пуснаха бюлетина

43,35% стигна избирателната активност в област Хасково към 17:00 часа днес, съобщиха от Районната избирателна комисия в Хасково.

Бюлетина са пуснали 99 954 души от общо 230 585 имащи право на глас.

Най-висока избирателна активност е отчетена в община Свиленград – 56,24%, а най-ниска е в община Стамболово – 30,23%.

В община Хасково избирателната активност е 39,72%.

ОБЛАСТ ХАСКОВО
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 г.
Област Хасково Брой секции Брой избиратели Брой гласували избиратели
към 10.00 ч. избир. активност % към 12.00 ч. избир. активност % към 17.00 ч. избир. активност %
Димитровград 93 47307 3005 6,35 8778 18,56 19927 42,12
Ивайловград 26 6428 590 9,18 1714 26,66 2985 46,44
Любимец 21 7892 1234 15,64 2505 31,74 4374 55,42
Маджарово 14 3022 256 8,47 653 21,61 1126 37,26
Минерални бани 19 6873 695 10,11 1660 24,15 3669 53,38
Свиленград 46 18965 3046 16,06 5701 30,06 10666 56,24
Симеоновград 16 7004 911 13,01 2063 29,45 3835 54,75
Стамболово 29 12397 850 6,86 1698 13,70 3748 30,23
Тополовград 24 8856 817 9,23 1977 22,32 4272 48,24
Харманли 47 21631 1829 8,46 4343 20,08 9519 44,01
Хасково 156 90210 6726 7,46 15786 17,50 35833 39,72
ОБЩО: 491 230585 19959 8,66 46878 20,33 99954 43,35
Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    Si
    sider
    3 0
    18:38, 4 апр 2021
    Така е,хората се отвратиха и виждат,че всички са един дол дренки.
    Отговор

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