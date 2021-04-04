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20,33% е избирателната активност в Хасковско към 12 часа, най-висока е в Любимец

20,33% е избирателната активност в област Хасково към 12:00 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия в Хасково.

До урните са отишли 46 878 души от общо 230 585 избиратели, имащи право на глас.

До обяд най-голяма избирателна активност е отчетена в община Любимец – 31,74%, а най-ниска в община Стамболово – 13,70%.

В община Хасково избирателната активност е 17,50%.

ОБЛАСТ ХАСКОВО
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 г.
Област Хасково Брой секции Брой избиратели Брой гласували избиратели
към 10.00 ч. избир. активност % към 12.00 ч. избир. активност %
Димитровград 93 47307 3005 6,35 8778 18,56
Ивайловград 26 6428 590 9,18 1714 26,66
Любимец 21 7892 1234 15,64 2505 31,74
Маджарово 14 3022 256 8,47 653 21,61
Минерални бани 19 6873 695 10,11 1660 24,15
Свиленград 46 18965 3046 16,06 5701 30,06
Симеоновград 16 7004 911 13,01 2063 29,45
Стамболово 29 12397 850 6,86 1698 13,70
Тополовград 24 8856 817 9,23 1977 22,32
Харманли 47 21631 1829 8,46 4343 20,08
Хасково 156 90210 6726 7,46 15786 17,50
ОБЩО: 491 230585 19959 8,66 46878 20,33

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