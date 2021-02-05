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Двама хасковски борци със сребърни медали от държавния шампионат

Двама борци от хасковския спортен клуб „Ангел войвода“ спечелиха сребърни медали от държавния шампионат по класическа борба за кадети в Бургас. Това са Йозджан Неджетов и Митко Стоянов.

Неджетов се бори в категория до 60 кг. На финала той загуби с технически туш с 8:0 от Христо Нямов от пловдивския клуб „Атлетик“, който бе обявен за най-атрактивен борец в състезанието. Така хасковлията остана на второ място.

Митко Стоянов се съревновава в категория до 45 кг. Той загуби с туш от Йордан Топалов от „Левски“.

Утре продължават схватките при кадетите в свободния стил, които ще се състоят в зала „Бойчо Брънзов“ в крайморския град.

Източник: Haskovo.NET

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