Гранични полицаи задържаха шофьор, блъснал човек с микробус и избягал

Задържан е шофьор, блъснал човек с микробус и избягал, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

На 9 февруари вечерта граничен наряд от Гранично полицейско управление "Ново село" - Свиленград спрял за проверка микробус „Форд Транзит“, управляван от 35-годишен мъж от стамболовското село Голям извор. Граничните полицаи малко по-рано получили информация, че микробус с това описание е обявен за издирване. Станало ясно, че по-рано през деня този шофьор е блъснал човек с микробуса в първомайското село Езерово и е избягал от местопроизшествието.

35-годишният мъж и автомобилът са задържани в ГПУ-Ново село, работата по случая продължава.

Haskovo.net