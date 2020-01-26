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Части от Свиленград без вода заради авария

Части от Свиленград ще са без вода днес заради авария, съобщиха от ВиК.

Повредата е възникнала във водопровод по ул. „М. Горки“ в Свиленград. В резултат на това е спряно водоподаването по улиците „Кл. Охридски“ /от пресечката с ул. “ Елин Пелин“ до ул. “Ален Маг“/, по ул. „М. Горки“ /от пресечката с ул. “ Елин Пелин“ до ул. “Ален Маг“/, по ул. “1май”, по ул. “К. Преславски“, по ул. “К. Честименски“ и по ул. “Ален Маг“.

От ВиК предполагат, че водоподаването ще бъде възстановено до 13.00 часа днес.

След възстановяване на водоподаването е възможно помътняване на водата, предупредиха от водното дружество.

Haskovo.net
 

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