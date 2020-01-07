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Митрополит Николай служи в Хасково на Ивановден

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    Пловдивският митрополит Николай гостува в Хасково по традиция на Ивановден. Тази сутрин владиката отслужи света литургия в катедралния хасковски храм „Света Богородица“.

    В църквата се стекоха миряни, за да запалят свещи и да се помолят. Сред присъстващите бяха кметът на община Хасково Станислав Дечев, областният управител д-р Стефка Здравкова, заместникът й Митко Петров, командирът на хасковското военно формирование 52 740 майор Светослав Годинов, граждани.

    Именно в Деня на Св. Йоан Кръстител град Хасково е освободен от османско владичество преди 142 години.

    Haskovo.net

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