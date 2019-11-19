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ВиК авария оставя без вода Минерални бани и още 5 села в общината

Минерални бани и още 5 села от общината може да останат без вода днес, предупредиха от ВиК-Хасково. Причина за това е възникнала авария на главен водопровод между димитровградските села Ябълково и Горски извор.

Заради повредата е възможно нарушение във водоснабдяването в Минерални бани, Татарево, Горно Брястово, Долно Брястово, Спахиево, Колец от 12:00 ч. до 18:00 часа.

Заради друга авария в Тополовград днес ще бъде нарушено водоснабдяването по ул. "Люле Бургас" от 9:00 до 12:00 часа.

Haskovo.net

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