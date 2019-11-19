Пиян шофьор без книжка блъсна патрулка в Хасково

Неправоспособен младеж удари полицейски автомобил тази сутрин в 1,50 часа в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

21-годишно момче от село Спахиево се е движило с леката си кола Опел по улица „П. Р. Славейков“ в областния град. Не е спазило пътен знак Б-1 /пропусни движещите се по пътя с предимство/ и е ударило движещ се по улица „Епископ Софроний“ в посока улица „Добруджа“ служебен полицейски автомобил „Грейт уол“ на Районното управление в Хасково.

От удара колата е с леки материални щети – леко огънат преден ляв калник и предна лява врата. Водачите са тествани за алкохол, като тази на виновният водач отчела 1,4 промила. Младежът е отказал кръвна проба. При справка се оказало, че е неправоспособен и не притежава свидетелство за правоуправление.

Задържан е до 24 часа по заведеното бързо производство.

Haskovo.net