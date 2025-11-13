От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Парапланеристи от страната и чужбина в надпревара по целно кацане на бившото летище край Узунджово

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    През почивните дни край Хасково ще се проведе състезание по парапланеризъм в дисциплината целно кацане. Надпреварата ще бъде в събота на бившото летище „Узунджово“. Домакин е Авиоклуб „Хасково“. Очакват се състезатели и от чужбина. 

    „Състезателните полети в тази дисциплина са доста атрактивни, както за участниците, така и за публиката. Целта, върху която кацат състезателите представлява мишена - електронно измервателно устройство и отчита отклонение от идеалния център през 1 см. Точката, върху която трябва да стъпят пилотите за най-добър резултат, е с диаметър 2 см., което е идентично с размера на монета от 5 стотинки“, заявиха организаторите от Авиоклуб „Хасково“.

    От пилотите се изисква максимална концентрация и усет за крилото във финалния заход и при кацането. Съдийска комисия следи за първата точка на приземяване и отчита резултата на всеки един състезател. Измерването е до 20 см. В крайното класиране победител е участникът с най-малък сбор сантиметри от всички изпълнени полети.
    Планирани са 6 рунда, като класирането ще е както индивидуално, така и отборно.

    При неподходящи метеорологични условия организаторите са планирали 16-ти ноември за резервен вариант на провеждане.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Задържаха четирима за притежание на наркотици
    Задържаха четирима за притежание на наркотици
    преди 12 минути
    Отстраниха голямата ВиК авария до помпената станция край Ябълково
    Отстраниха голямата ВиК авария до помпената станция край Ябълково
    преди 1 час
    Предимно слънчево, с малко повече облаци по обед
    Предимно слънчево, с малко повече облаци по обед
    преди 2 часа
    Две коли катастрофираха и разбиха електрическо табло на къща в Хасково
    Две коли катастрофираха и разбиха електрическо табло на къща в Хасково
    преди 14 часа
    ФК „Хасково“ елиминира „Димитровград“ в турнира за купата на аматьорите
    ФК „Хасково“ елиминира „Димитровград“ в турнира за купата на аматьорите
    преди 17 часа
    Борис Янков с бронзов медал от шампионата по бокс за юноши
    Борис Янков с бронзов медал от шампионата по бокс за юноши
    преди 18 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Lady Gaga - The Dead Dance

    Случаен виц

    ФК „Хасково“ елиминира „Димитровград“ в турнира за купата на аматьорите
    Предимно слънчево, с малко повече облаци по обед

    Не съм се провалил. Просто открих 10000 начина, които не вършат работа. - Томас Едисън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Салата от круши
    Салата от круши

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини