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Обявиха отличените в Националния конкурс „Завещано от Апостола“

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    Ясни са отличените в Националния конкурс „Завещано от Апостола“, посветен на 152 години от гибелта на Васил Левски, който се проведе за петнадесети път. Председател на комисията е Ели Видева – учител, поет, член на СБП, а членове Диляна Пецова – гл. уредник в Регионален Исторически Музей, Маргарита Цветанова – уредник в Регионален исторически музей, Христина Масалджиева – старши учител по история и Йоанна Кокотанекова – специалист в Областен информационен център, класира материалите на участниците по възрастови групи и раздели:

    EСE

    ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (V-VII клас)
    1. Мария Ангелова 7 клас, СУ „П. Кр. Яворов“, Чирпан
    2. Рая Чолакова 5 клас, СУ „В. Левски“, Хасково
    2. Галена Борисова 5 клас, Лит. клуб ,,Сладкодумци“, ЦПЛР-ОДК
    „Ан. Стоянов“, Шумен
    3. Мартина Йорданова 5 клас, Клуб „Книголюбие“, НЧ „Дряновска
    пробуда – 2008“, Дряново
    Поощрителна награда:
    Татяна Ценова 7 клас, СУ „Ж. Терпешев“, Любимец
    Елеонора Делчева 6 клас, ОУ „Л. Каравелов“, Хасково


    ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (VIII-XII клас)

    1. Яница Ханкова 11 клас, СУ „Петко Р. Славейков“, Кърджали
    1. Гюлчин Ахмедова 8 клас, ПГСС „Н. Пушкаров“, Попово
    2. Лариса Христова 11 клас, ПГСС „Н. Пушкаров“, Попово
    2. Кирил Лалбонов 8 клас, ППМГ „Гео Милев“, Ст. Загора
    3. Юлиян Димитров 11 клас, СУ „Хр. Ботев“, Кочериново
    Поощрителна награда:
    Любомир Колев 11 клас, СУ „Петко Р. Славейков“, Кърджали
    Специална награда за есе:
    Денис Исмаил 10 клас, Клуб ,,Журналист“, ЦПЛР-ОДК ,,Ан.
    Стоянов“, Шумен

    ПРЕЗЕНТАЦИЯ

    ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (V-VII клас)
    1. Вивиан Николова 7 клас, СУ ,,М. Райкович“, Дряново
    1. Мария Койчева 7 клас, I ОУ „Ив. Вазов“, Свиленград
    2. Гамзе Фаикова 6 клас, ОУ „Ц. Церковски“, с. Средище
    2. Емир Зюлкяр 6 клас, СУ „В. Левски“, Русе
    3. Александра Гогова 5 клас, ОУ ,,Л. Каравелов‘‘, Хасково
    3. Анжела Михова 7 клас, СУ „В. Левски“, Хасково
    Поощрителна награда:
    Димитър Димитров 6 клас, СУ „В. Левски“, Русе
    Недко Тожаров 6 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велинград

    ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (VIII-XII клас)
    1. Георги Иванов 9 клас, ПГИТ ,,Р. Стоянов“, Дряново
    1. Димитър Димитров 8 клас, ПГССИ „Хр. Ботев“, Свиленград
    2. Аделина Кючукова 10 клас, Клуб „Историкон“, СУ „В. Левски“, Крумовград
    3. Габриела Янкова 10 клас, СУ „Отец Паисий“, Кърджали
    3. Патрисия Найденова 10 клас, СУ „В. Левски“, Ябланица
    3. Александра Русинова 9 клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“, Царево
    Поощрителна награда: Айдан Мюмюн 10 клас, Клуб „Историкон“, СУ „В. Левски“,
    Крумовград, Евгения Димитрова 10 клас, ПГТ „Ал. Паскалев“, Хасково
    Колективна награда: Школа за творческо писане „Журналисти“ към ЦПЛР-ОДК,
    Велинград
     

    Източник: Haskovo.NET

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