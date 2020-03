Зимата в Европа е била рекордно топла, с 3.4° C над нормалното

Температурите през февруари 2020 г. бяха над средните за 1981-2010 г. в почти цяла Европа. Те бяха изключително високи за това време на годината на изток, в регион, простиращ се на юг от южна Финландия до северна Украйна и на изток над Русия.

Данните са на Climate Change Service - платформата на ЕК и Европейската агенция по околна среда.

Средната температура в Хелзинки през февруари, е била с над 5º C по-висока от средната за 1981-2010 г. за месеца. Продължаващото меко време над Германия доведе за първи път до пълния провал на реколтата от ледено вино в страната, тъй като ниски температури не настъпиха тази зима.

Значително над средните температури са отчетени в по-голямата част от Русия. Температурите също бяха много над средните над Западна Антарктида. Други региони, които са значително по-топли от средното, са северозападна Африка, Иран, Афганистан и Централна Азия и голяма част от Китай, с по-малки джобове в Северна и Южна Америка, Централна и Южна Африка и Западна Австралия.

Температурите бяха много под средните в най-източната част на Русия, Аляска, Северна Канада и Гренландия. Освен това беше по-студено от средното, но в по-малка степен над няколко други доста обширни площи земя. Сред тях е югоизточна Австралия, където условията бяха в контраст с тези, които имаше по-рано през лятото в региона.

Температурите на въздуха над морето са били предимно по-високи от средните за 1981-2010 г.

Глобалните температури бяха значително над средните през февруари 2020 г. Месецът беше:

- 0.8 ° C по-топъл от средното за февруари от 1981-2010 г., което го прави вторият най-топъл февруари в историята на измерванията;

- малко под 0,1 ° C по ниска темепратура в сравнение с февруари 2016 г., най-топлият февруари;

- 0.1 ° C по-топъл от февруари 2017 г., което сега е третият най-топъл февруари;

Средната за Европа температура за февруари 2020 г. беше особено висока. Месецът беше:

- 3.9 ° C по-топло от средния февруари за периода 1981-2010 г .;

- вторият най-топъл февруари в историята на измерванията, след февруари 1990 г., който беше с 4,5 ° C по-топъл от средното за 1981-2010 г.;

- 0,1 ° C по-топъл от февруари 2016 г., което сега е третият най-топъл февруари.



Най-топлата зима в Европа

Средна температура за континента от декември до февруари беше с 3.4 ° C над нормалното за 1981-2010 г. Това прави 2019/20 най-топлата европейска зима.

Температурата на зима 2019/20 г. е по-висока с почти 1,4 ° от предходната най-топла зима, 2015/16, C.