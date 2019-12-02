От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

Якуб Хаджиосман влиза в ОбС на мястото на новия зам.-кмет Танер Емин

Бившият кмет на село Големанци и бивш общински съветник Якуб Хаджиосман отново влиза в местния парламент. Той заема мястото на Танер Емин, който се оттегли заради назначението му за зам.-кмет на Община Хасково.

Танер Емин е подал заявление за заличаване като общински съветник в Общинската избирателна комисия в Хасково, откъдето са уважили желанието му. Така на негово място влиза следващият в листата - Якуб Хаджиосман.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Хасково  в 7-дневен срок.

Haskovo.net

Facebook коментари

Коментари в сайта (4)

  • 1
    Гр
    Гражданин
    8 -3
    19:37, 2 дек 2019
    Ашколсун бе
    Отговор
    • Да
      ДА
      3 -7
      21:45, 2 дек 2019
      Якуб Хаджиосман. Чест и почитания. Браво. Заслужен... Виж коментара
  • 2
    Из
    Избирате ли?
    23 -1
    19:54, 2 дек 2019
    Голяма въртележка в това ОбНС, не можеш разбра, кой влязъл кой излязъл, като хан.
    Отговор
  • 3
    Ха
    Хасковлия
    0 -1
    22:55, 2 дек 2019
    Тия селяни докато са на власт. Така ще е градът ще се руши а те ще се лакумят за ништожни постове
    Отговор

Още новини от Хасково

Опел блъсна жена на Кърджалийска до изтрита пешеходна пътека
Опел блъсна жена на Кърджалийска до изтрита пешеходна пътека
преди 13 часа
"Южняче" стана лауреат в национален фест, Младежкия със звание "Стожер на българщината"
"Южняче" стана лауреат в национален фест, Младежкия със звание "Стожер на българщината"
преди 14 часа
Програмата на Община Хасково за Коледа, палят елхата на 6 декември
Програмата на Община Хасково за Коледа, палят елхата на 6 декември
преди 15 часа
Мария Вълчева и Танер Емин са новите зам.-кметове на Община Хасково
Мария Вълчева и Танер Емин са новите зам.-кметове на Община Хасково
преди 16 часа
Започна изграждането на Център за 15 психично болни в "Болярово"
Започна изграждането на Център за 15 психично болни в "Болярово"
преди 18 часа
КАТ стартира акция срещу паркиране на местата за инвалиди
КАТ стартира акция срещу паркиране на местата за инвалиди
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Браян Адамс - Joe And Mary

Хороскоп за 03.12.2019

Овен
Телец
Близнаци
Рак
Лъв
Дева
Везни
Скорпион
Стрелец
Козирог
Водолей
Риби

Хороскоп за Овен

Овен
Днес се радвате на повишена работоспособност и желание да се справяте с няколко неща наведнъж. Постарайте се всяка работа, с която се ангажирате да бъде свършена качествено и докрай. Имате възможности днес да се захванете с проект, който отдавна очаквате, но за предпочитане е да го отложите за по-късен етап. В личен план – положително развитие.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Телец

Телец
Работата ви спори и се справяте с проблеми, които отдавна ви притесняват. Нетрадиционният ви подход впечатлява околните и се превръща във ваша запазена марка. Виждате възможности там където другите, отдавна са се отказали да търсят. Самочувствието ви е на желаното ниво, а това също е предпоставка за успехите ви през днешния ден.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Настроението ви днес ще бъде повод и хората около вас да са усмихнати и добронамерени. Успявате и да вършите качествено работата си, и да намерите време да развеселите или разсеете околните от проблемите им. Това ви прави желана компания навсякъде.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Рак

Рак
Колебаете се относно ваш проект, който първоначално ви се е струвал доста надежден. Не се обвинявайте за нищо, преди да сте се посъветвали с опитен в дадената област човек. Засега не рискувайте, задоволете се с изпълнението на сигурни дела. В личен план се очертава среща свързана с емоционални преживявания.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв

Лъв
С подчертана активност ще се отнесете към ангажиментите си днес. Но за да се справите и да сте удовлетворени от резултата, ще ви е нужна и помощ. Не оставайте безразлични към желанията на любимия ви човек. Намерете време за него и не се терзайте от обвързаността си. Ще имате време и за себе си.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Дева

Дева
Чудесен ден очаква повечето от родените под знака. Получавате новина, която преобръща деня ви в положителна насока. Стабилни финансови постъпления радват Девите, занимаващи се с бизнес. Приятна изненада от интимния партньор.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Везни

Везни
Ще се стремите към повече свобода в действията си, доказвайки за пореден път правотата на идеите си. В интерес на работата ви е да сте по-овладени, като оставите за себе си съмненията и приветствате добрите изяви на сътрудниците и близките си. Някои ще получат предложение за работа или друга възможност за подобряване на доходите.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Трудностите, които отбелязвате днес не са по-големи от вече познатите ви, така, че нищо ново няма да ви развълнува особено. Свикнали сте да се справяте с много задачи едновременно и в същото време да не губите от очарованието си. Направете го и сега, още повече, че ще има какво да ви насърчи.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
С прагматичен подход и настроение ще използвате времето си без да го пилеете. Добре ще се организирате и без колебания ще действате. В личните си взаимоотношения не избързвайте и не натрапвайте мнението си, рискувате да ви разберат погрешно. Ще имате възможност да уредите нещата си по-елегантно, не се притеснявайте.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог

Козирог
Погрижете се за себе си и не се излагайте на рискове. Съществува опасност да си осигурите дълготрайни здравословни проблеми. Всичко зависи най-вече от вас. Не подценявайте съветите на близките си. Колкото и да не вярвате на другите сега ще се уверите в ползата от добрите съвети. Дано щетите бъдат по-малки.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей

Водолей
Днес кипите от енергия. Деловите задачи ще отхвърляте една по една и то успешно. Готови сте на всякакви отстъпки в името на доброто разбирателство, но се въздържайте от празни обещания. Любовта ви е споделена. Добри новини свързани с близък приятел научавате вечерта. Целта, която преследвате е съвсем близо.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Хороскоп за Риби

Риби
С лекота пренебрегвате несъщественото. Това ще ви помогне да се справите със задачите си. Но нещо няма да бъде така, както вие го искате. Ще има още какво да желаете. Бъдете търпеливи и последователни. Домашната хармония ще ви дава спокойствие и увереност. Радвате се на безрезервната подкрепа на близките си.
03 дек 2019
Виж подробна информация

Случаен виц

Опел блъсна жена на Кърджалийска до изтрита пешеходна пътека

В днешния ден главната политическа задача не е в това да се даде на човек свобода, а в това да се удовлетворят неговите потребности. Уистън Хю Одън

Последни обяви

Случайна рецепта

Експресен козунак
Експресен козунак

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини