Якуб Хаджиосман влиза в ОбС на мястото на новия зам.-кмет Танер Емин

Бившият кмет на село Големанци и бивш общински съветник Якуб Хаджиосман отново влиза в местния парламент. Той заема мястото на Танер Емин, който се оттегли заради назначението му за зам.-кмет на Община Хасково.

Танер Емин е подал заявление за заличаване като общински съветник в Общинската избирателна комисия в Хасково, откъдето са уважили желанието му. Така на негово място влиза следващият в листата - Якуб Хаджиосман.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Хасково в 7-дневен срок.

Haskovo.net