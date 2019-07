Ариана ДеБосе в "Уестсайдска история" на Стивън Спилбърг

Известно е, че Анита е един от най-важните персонажи в прочутия мюзикъл на Ленард Бърнстейн. И ето че вече имаме първа официална снимка на Ариана ДеБосе в тази роля във филма на Стивън Спилбърг „Уестсайдска история“.

ДеБосе е една от големите звезди на Бродуей, номинирана за „Тони“. Нейната героиня Анита е с ключово значениe в историята, проследяваща враждата между две улични банди в Ню Йорк – „Ракетите“ и „Акулите“. Конфликтът помежду им ескалира, след като Мария (Рейчъл Зиглър), по-малката сестра на лидера на „Акулите“ Бернардо, се влюбва в Тони (Ансел Елгорт) от американската банда. Анита е приятелката на Бернардо и най-близкият довереник на Мария.



За ДеБосе големият пробив е с телевизионното шоу „So You Think You Can Dance“. Тя участва в поредица успешни мюзикъла на Бродуей, сред които са „Motown“, „Hamilton“ и „Summer: The Donna Summer Musical“.