Чернокожа R&B певица ще изиграе Малката русалка във филм на Disney (видео)

R&B певицата Хали Бейли ще играе Ариел в новата екранна версия на "Малката русалка". Това съобщи самата тя в социалните мрежи, с радостното пояснение, че мечтите се сбъдват. И че това ще е рядък случай на подбор на чернокожа актриса за принцеса на Disney.

19-годишната Бейли, която бе лансирана от Бионсе, пусна в Twitter анимационен образ на принцесата, в която традиционно червенокосата Ариел има тъмна кожа, кафяви очи и черна коса.

Бейли била избрана след сериозно търсене, заради нейната "рядка комбинация от дух, сърце, младост, невинност и същност - плюс славен пеещ глас", казва режисьорът Роб Маршал.

Mного фенове написаха в Twitter, че са доволни от избора.

"След като вашите египетски адаптации (всъщност исторически) могат да бъдат бели хора, Ариел (измислен герой) може да бъде черна", пише един потребител на Twitter, @ NiceNurse22. Това напомня на вълната ядни коментари, когато афроамерикански фанатици видяха реконструкция на главата на Нефертити и бяха поресени, че някой от Арфика може да има европеидни черти.

Disney са критикувани от известно време заради липсата на черни принцеси в продукцията им. Всъщност единствената такава е певицата Бранди в ролята на Пепеляшка през 1997 година.

Малката русалка Ариел е с червенокоса и белокожа в предишните анимационии и се озвучаваше от бялата актриса Джоди Бенсън.

Така де, на сушата има бели, черни (не е правилно да ги наречем афроамериканци, щото в самата Африка ще да са афроафриканци) и жълти хора. При русалките що да е друго в океана? Андерсен отдавна трябва да се е обърнал в гроба, още когато Disney се захвана преди четвърт век да пренаписва красивата му приказка. Ние в България също трябваше да преглътнем един чернокож Орфей преди време.

Снимките с чернокожата русалка Бейли започват догодина. И сега тръпнем да разберем кой ще играе Ерик. Злата Урсула ще бъде белокожа впрочем, с Мелиса Макартни в ролята. Е, това не е много ОК в социалните мрежи. Куин Латифа щеше да е перфектна, според един от десетките коментиращи.

А най-веселото е, че голяма част (потребители и медии) объркаха тази Хали Бейли с друга чудесна Хали - Хали Бери. Така че се появиха и колажи със снимки на Хали Бери до Ариел. Halle Bailey, not Halle Berry!!!

Новината за чернокожата Малка русaлка предизвика цунами остроумия в мрежата. Потребител пише, че кастингът е тотално сбъркан, защото малката русалка има опашка, а Хали Бейли има два фунциониращи крака и той я е виждал буквално да върви.

Що се отнася до неловките ситуации с цвета на кожата... ние скромно смятаме, че не е въпросът да се сложи в ролята на скандинавска русалка едно красиво афроамериканско момиче. Някак си не е почтено спремо европейското културно наследство. В крайна сметка Малката русалка е символ на Копенхаген. Много по-красиво би било от страна на Disney да открие африкански/ афроамерикански еквивалент на Андерсен, и да направи така популярна някоя приказка от него. Както стана с индианската принцеса Покахонтас. Хакуна Матата!

Halle Bailey as Ariel for the live-action of Little Mermaid is the best casting! she has the perfect voice for a Disney Princess. pic.twitter.com/XK9Wjb9nmr — c (@chuuzus) July 3, 2019

Every time I read Halle Bailey as Halle Berry pic.twitter.com/Pom5MPZzcY — Shanakin Skywalker (@ShannonLoJones) July 4, 2019

I thought we already had Ursula cast!?! #LittleMermaid No disrespect to Melissa McCarthy (cuz we love her) but Queen Latifah would have been PERFECT! I mean...look ✨👀✨these pictures are practically previews. pic.twitter.com/UVs7WM1LwY — ЯICΞУ (@4181ecneicsnoc) June 28, 2019