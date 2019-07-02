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Двама спипани да шофират без регистрация и номера на друга кола

Двама водачи от областта се сдобиха с разследване за шофиране на МПС без регистрация.

На 01.07.2019г. в РУ-Смолян е образувано досъдебно производство срещу 36 годишен мъж от Чепеларе, който при проверка в Смолян е установено, че управлява лек автомобил "Сеат Ибиса", с монтирани регистрационни табели, издадени за друго МПС. Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

На 1 юли, полицията в Девин задържа 28 годишен от доспатското село Барутин, който карал мотоциклет "ИЖ Юпитер", без да е регистриран по съответният ред.

СмолянБГвести



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