Bendida, Ghost Warfare и White Walkers на сцената на първия Рок Фест Димитровград

На 6 юли 2019 г. в парк „Марица“ ще се проведе първото издание на Рок Фест Димитровград 2019, съобщават от общината.

Фестивалът ще стартира в 20:30 ч., а бандите, които ще се качат на димитровградска сцена са местните рокаджии WHITE WALKERS, GHOST WARFARE от Хасково и BENDIDA от София.

Входът за всички е свободен, а за да не нарушават спокойствието на живущите в близост граждани, музикантите имат разрешение да разбиват яко до полунощ.

Ghost Warfare има издадени три студийни албума - Alternate Endings [2010], Outer Rim II: Beyond The Veil [2014] и Dusk Reloaded[2016], последният от които е издаден и разпространен в световен мащаб от испанския лейбъл Art Gates Records. В момента се намирамат в процес на дописване и звукозапис на най-позитивната и лъчезарна колекция от песни, събрани под формата на четвъртия студиен албум, озаглавен Outer Rim II: Saaren Gammar (или, Sign Of Armageddon). Техни песни са попадали и в няколко музикални компилации, най-забележителната от които миналогодишното издание на двоен трибют диск на Therion: Blood Of The Dragon, в който се записаха с кавър на An Arrow From The Sun. Актуалният им състав е: Георги Латев (китари, вокали), Ганиела Ганева (китари, вокали, клавишни), Даниел Кирков (барабани) и Димитър Найдев (бас, вокали).

Bendida е симфоник метъл банда от София, основана от Вини Атанасов през 2008 г. Темите на групата се основават на митология, фантазия и фантастика. Първият им сингъл е издаден в началото на 2012 г. Той се нарича “The Farthest Shore” и включва песните “All Life Long” и едноименния “The Farthest Shore”. През 2014 г. групата издава своя втори сингъл “Prince of Ice” заедно с официалния видео клип. В края на 2014 г. Bendida издава втория си официален клип за песента “The Witch and the Devil”. На 16.11.2017 групата издава първия си албум “Goddess of the Moon”. Членове на групата са: Вини Атанасов - китара и вокали, Кремена Николова - вокали, Александър Панайотов - бас, Бисера Димитрова - цигулка, Вяра Грънчарова - контрабас, Ралица Георгиева - клавири, Велислав Казаков - ударни и Пламен Димитров - валдхорна.