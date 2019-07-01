Португалец дойде в Арда, още един подписа с клуба

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Хороскоп за Овен С аналитичен подход ще пристъпите към проблемите днес. Предстоящите договори и срещи ще бъдат успешни. За някои се очертава повишение в служба или просто нова работа. Любовта ще ви осигури добра защита срещу недоброжелатели. Погрижете се за здравето си, тъй-като сте с отслабена имунна защита.Физическите занимания ще ви тонизират. Виж подробна информация

Хороскоп за Телец Бъдете по-отстъпчиви, изслушвайте другите преди да се нахвърлите върху тях. В това си настроение няма да постигнете нищо добро. Най-добре ще се чувствате, ако сте на почивка и се грижите единствено за развлеченията си. Проявено разбиране към любимия човек ще укрепи връзката ви. Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци Добри възможности се откриват пред онези от вас, които си търсят работа. Вашите способности ще бъдат достойно оценени и това значително ще повиши самочувствието ви. Трябва повече да вярвате в себе си и в късмета си. Виж подробна информация

Хороскоп за Рак Ще се потопите в динамиката на събитията и усърдно ще работите в подкрепа на всичко добро и градивно, което съзиждате. Бизнесът ще ви възнагради с придобивки, но и не само той. В семейството настъпват промени, водещи към повече осъществени желания. С партньора си ще планирате бъдеща инвестиция или нещо по-лично. Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв През този ден ви се отдава възможност да свършите всичко, което сте планирали. Успявате да постигнете напредък в област, в която до сега не сте се радвали на особен успех. Дайте си повече почивка вечерта и обърнете внимание на хората, на които държите. В интимен план са възможни промени. Виж подробна информация

Хороскоп за Дева В работата ви днес ще ви съпътстват различни ситуации, част от които доста трудни за изясняване. Ще ви е необходима голяма доза такт, за да успеете да се справите с всичко, което околните очакват от вас. Това обаче едва ли ще представлява проблем за вас, тъй като с лекота успявате да намерите най-доброто решение, от което и вие да останете доволни. Виж подробна информация

Хороскоп за Везни Ще ви занимават утрешните ви задачи, за които днес трябва да се погрижите. Ще отделите от времето си за срещи и подготовка на въпроси, без които е немислимо развитието им. Няма да ви липсват трудности, но ще постигнете целите си. Нечия загриженост към вас ще ви поласкае и направи деня ви по-приятен. Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион С доволство ще покажете на света резултатите, за които се трудехте до сега. Работата ви ще получи добра оценка и отвори нави възможности пред вас. В подходящо настроение сте и без излишна суета ще търсите нови предизвикателства, позициите ви са силни и имате своя шанс. Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец Трябва бързо да се справите с проблем, възникнал на работното място. Бъдете сигурни, че няма да сте единствените, които ще бъдат заети с него. Сближавате се с хора, с които не сте мислили, че можете да имате нещо общо до този момент. Приятел ви прави предложение, на което не можете да откажете. Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог Би било чудесно, ако бяхте в позиция, която да ви позволи да отстоявате докрай интересите си, но днес не е точно така. Ако направите компромис днес, след време това ще ви донесе много предимства. Работете над преките си задължения и гледайте да се включите в крайните срокове. Интуицията най-вероятно ще ви подскаже верният път, в случай че се колебаете. За несемейните - интересно запознанство. Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей Намирайте мярката във всичко, за да не си създавате сами затруднения. Денят предразполага към съзидателна работа, творческите занимания ще са интересни и създаващи усещане за пълнота. Любовта е до вас, стига да отворите сетивата си за положителните вълнения, с които ни зарежда допира й. Виж подробна информация