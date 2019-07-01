Португалец дойде в Арда, още един подписа с клуба

Жоао Аморим, който късно снощи пристигна в България, ще мине медицински прегледи, след което ще подпише договор с АРДА. 27 годишният полузащитник идва от Варзим, където е изиграл 26 мача през последната година. Преди това той е носил екипите на Порто, Оливейрензе, Бенфика Б и Деспортиво Авес. Жоао Аморим е минал през абсолютно всички младежки национални отбори на Португалия, където е бил неизменен титуляр.
Договор с АРДА подписа изкаралият проби Димитър Атанасов. Той обаче ще бъде преотстъпен на втородивизионния Ботев Гълъбово.
До този момент АРДА подписа договори с Николай Банков, Александър Георгиев, Венцислав Василев, Дарко Глишич, Илиша Сам, Румян Овсепян, Емил Мартинов, Радослав Димитров, Ивайло Димитров, Зоран Гаич и Димитър Атанасов.
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