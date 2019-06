С травъл фотография стартира Арт лято 2019 в Дъждовница

След последната си фото- резиденция в Източните Родопи миналата година, световно признатият майстор на пейзажната и травъл фотография приключенецът-фотограф Владимир Донков отново се завръща в Дъждовница с 8 млади фотографи, за да сложи начало на лятната програма в селото. Дъждовница и районът са едни от любимите му места, когато е в България. През март той стартира най-дългата самостоятелна българска полярна експедиция, с маршрут през диви планински райони в три държави: Швеция, Финландия и Норвегия, която беше с дължина около 800 км.Той е българинът, който води фотографски експедиции в Арктика, Патагония и Хималаите за компанията си Vertical Shot Expeditions и менажира международен екип от фотографи и водачи. Работил е като фотограф и преподавател по фотография във Великобритания, Малта, България, Норвегия и САЩ, а негови кадри и статии са отпечатани в издания като Hasselblad Bulletin, Outdoor Photography, Black & White Photography magazine и пр. Най-дългите му снимачни проекти гравитират предимно около студени райони като Гренландия, артктическа Норвегия, Лапландия. Владо е известен също като snooper (човек, който си пъха носа навсякъде) и човек, който не казва никога „не”. „Нещата, които започват с “не” не водят до това да живееш по-добре” – казва той. Познат е като фотограф със страст към снимане на диви райони и изолирани изчезващи култури. Участвал е на световни фотографски събития като The Telegraph Outdoor Show в Лондон, The Edinburgh Photographic Society, The Royal Geographical Society в Лондон и TEDx. Няколко пъти в годината води екипи от ентусиасти на фотографски експедиции из най-далечните и предизвикателни кътчета на планетата. През останалото време предава опита си под формата на обучения, лекции и семинари.

Програма за млади фотографи с обучения и експедиции под звездното небе в района на Дъждовница, Сухово, Падина, Снежинка, Ненково и Скална глава стартира тази седмица за 3-та година в партньорство с Кръг. Вечерните теоретични занимания се провеждат в Арт къщата в Дъждовница под формата на презентации, дискусии и критика на кадри в мултимейдийната зала на Арт къщата. Предизвикателството е нощната фотография в малките села и махала Бакалите.Донков споделя с младия си фото- екип преживявания, случили се някъде между Гренландия, Лом и Нос Хорн. Днес неколкократният водач на експедиции в Хималаите е обикновен наблюдател на облаци и звезди в района на Сухово, Падина, Снежинка, Ненково, Боровица и Скална глава.В края на лятото в Дъждовница ще гостува още един фотограф и приклченец – социалният изследователот Филаделфия Джейсън Дебоз, в чиято фотокамера са запечатани необикновени социални истории от много точки на света, които ще бъдат показани като самостоятелна изложба в Кърджали.

Това съобщиха от Арт движение Кръг