Пуснаха неизвестен досега запис на Фреди Меркюри – "Time Waits For No One"

На бял свят излезе запис на песента "Time Waits For No One" в изпълнение на легендата Фреди Меркюри, направен през далечната 1986 г. Той беше разпространен от известния музикант, автор на песни, продуцент и дългогодишен приятел на Фреди – Дейв Кларк, който е работил две години, за да издири и представи на света този уникален запис, смятан досега за загубен.



Както става ясно от текста под видеото, публикувано в YouTube, песента е създадена за мюзикъл. Записът на Фреди Меркюри е направен по време на репетиция в култовото лондонско студио "Abbey Road", а идеята е била той да бъде включена в концептуален албум с музика от едноименния мюзикъл.



"Time Waits For No One" показва Фреди Меркюри в най-пленителната му светлина: абсолютно изчистено изпълнение, само в акомпанимент на пиано, на фона на който изпъква един от най-обичаните и спиращи дъха гласове", обяснява още Кларк.



Коментарите под клипа са повече от възторжени. "Шапки долу и тишина! Фреди пее!", написа един потребител, а друг отбелязва: "Вече е 2019-та, а най-хубавата музика все още я издава Фреди".



Чуйте и вие: