От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

31 °C

Хванаха 1200 л ракия нелегален износ за Англия

Митничари иззеха 1200 л ракия, представена като олио, съобщават от Агенция "Митници".

Алкохолът е бил задържан при проверка в логистична база в София. Стоката е била предназначена за Великобритания. Общо 60 десетлитрови бутилки са били подготвени експедиция и описани в придружаващите документи като слънчогледово олио.

Поради съмнение, че стоката е описана некоректно обаче, митническите служители извършили проверка и установили, че течността е с 45 алкохолни градуса.

По случая е образувано досъдебно производство.



Коментирай

За да добавите коментар, трябва да ползвате браузър с поддръжка на JavaScript или да позволите използването на JavaScript в браузъра си, ако то е спряно.
Впишете се с профила си, за да използвате разширените възможности при писане на коментари!
Екипът на Haskovo.NET ви благодари, че използвате кирилица. Отговорността за коментарите е на коментиращите. Сайтът не носи отговорност за коментарите, тъй като модераторите нямат техническа възможност да проверяват коментари 24 часа в денонощието. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обида на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от редакторите на сайта при установяването на този факт. Можете да докладвате за нередности и неподходящи коментари с иконата след "Отговор" - "Докладвай за нередност"

Във формата се използва анти-бот защитата на Google reCAPTCHA.

Още новини от България

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

  • img
    Музика – Sokratis Sinopoulos Quartet - Transition (Live)
    • Биволи преобърнаха кола преди Хасково, двама загинаха по пътя за Димитровград
    Haskovo.NET

    Хороскоп за 25.06.2019

    Овен
    Телец
    Близнаци
    Рак
    Лъв
    Дева
    Везни
    Скорпион
    Стрелец
    Козирог
    Водолей
    Риби
    Моля, изберете зодия

    Случаен виц

    Бурята в Пловдив отнесе покрива на кооперация
    Броят на онкоболните у нас се е увеличил почти тройно за 39 г.

    Животът е като карането на колело: трябва да се движим напред, за да не загубим равновесие. -

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Тодор Кръшков

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини