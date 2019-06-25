Хванаха 1200 л ракия нелегален износ за Англия

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Хороскоп за Овен Силни изяви ще имат работещите в областта на комуникациите, културата и рекламата. Ще открият добри перспективи за себе си и те ще ги заредят с позитивни вълнения. Следвайте изготвения си план и съобразно ситуациите реагирайте адекватно на тях. Тактичността ще се окаже най-силното ви оръжие днес. Виж подробна информация

Хороскоп за Телец Ако проявите повече великодушие и търпимост ще си спестите много неприятности от служебен характер. Подминете с усмивка хапливите забележки и укори от страна на колеги. В личните си взаимоотношения не проявявайте дребнавост и потискайте спонтанните си изблици на нервност. Ако не ги овладеете, ще успеете да прогоните любими хора, за което после най-вероятно ще съжалявате. Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци Едно предложение ще ви изненада приятно. За някои то е свързано с нова работа или друга ваша изява. А може би става дума за покана за вечеря или гостуване. Какъвто и да е случая ще откриете за себе си добра възможност. В деловата сфера делата ви се развиват добре и денят е подходящ за нововъведения от всякакво естество. Виж подробна информация

Хороскоп за Рак Настроението ви днес е чудесно. Захващате се с много дела наведнъж, но учудващо за хората около вас, успявате да ги свършите по задоволителен начин. Ще се изненадата от реакцията на свой близък човек за нещо, което възнамерявате да свършите в близо бъдеще. Дайте шанс на човек, с когото сте в незадоволителни отношения да покаже на какво е способен. Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв По-малко се вглеждайте в несъвършенствата на другите и ще се съсредоточите върху подобряване на уменията си. С тях ще провокирате работодателя си и е възможно да повишат възнаграждението ви. Наред с това ви очакват предизвикателства, имащи връзка с идеите, които имате. Виж подробна информация

Хороскоп за Дева Проблеми са възможни по линия на колегите, с които работите. Бъдете по-дискретни по отношение на личния си живот. Няма нужда да се доверявате, не е задължително да знаят тайните ви. Но шансът е на ваша страна. Израстване в служебната йерархия. За тези от вас, които се занимават с бизнес изгледите за сделки са реални. Виж подробна информация

Хороскоп за Везни Повече нерви ще ви носи нечие небрежно отношение към работата или вас самите, но не избързвайте с оценките си. Помислете къде са пропуските ви и ги отстранете, без много шум и суета. Професионалните ви възможности са безспорни, на вас остава да ги развивате и изявите. Среща с приятели. Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион Нищо в онова, което ви се случва не е случайно. Търсете причините в собственото си мислене и действия, не бързайте да обвинявате този или онзи. Заставайки на тази позиция ще промените много от представите си за света около вас. Във всички среди има хора, с които може да се работи добре. Здравословни проблеми, свои или на близък човек ще ви притеснят. Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец Очевидно имате проблеми в общуването с другите. Не си позволявайте безпочвени критики и компромати, рискувате като бумеранг да се върнат към вас. Ще ви обземат желания насочени извън дома, но това крие рискове за семейно обвързаните. За творческите личности - отлични перспективи. Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог В много добра форма сте днес и нито за миг няма да мислите за почивка. Имате вдъхновение за работа, тъй като стъпка по стъпка се осъществяват плановете ви. Това ви дава ново самочувствие да се захванете с други отговорности. Околните се впечатляват от начина, по който умеете да организирате делата си. Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей Увереното ви присъствие в живота на много хора ви превръща в лидери, отговорностите на които се повишават. Наясно сте, че няма да ви липсва напрежение в работа, но вие можете и ще се справите. Опитите за провокации срещу вас няма да успеят. Избягвайте спорове и конфликти, не разваляйте деня си с излишни главоболия. Виж подробна информация