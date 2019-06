Джо Лин Търнър ще пее в Панагюрище

Легендарният вокал на групите „Рейнбоу” и „Дийп Пърпъл” Джо Лин Търнър ще извиси глас в Панагюрище на 4 юли, съобщава сайтът pia-news.com. За тази дата е насрочен концертът под наслов „We can`t let you go“ в памет на починалия миналата есен инж. Тодор Стоицев – един от основателите на „ОПТИКС“ АД. Заедно с великия музикант на сцената в зала „Арена Асарел“ ще излязат и групите „Ахат” и „Б.Т.Р“.

