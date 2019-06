Кийра Найтли е шпионинът, който опита да спре войната в Ирак (трейлър)

Official Secrets и e базиран на книгата "The Spy Who Tried to Stop a War", в центъра на която са действителните събития около разкриването на фалшивите основания за войната в Ирак през 2003.

През 2003 г., докато британските и щатските политици се готвят да нахлуят в Ирак, преводачът от GCHQ (Щаб за правителствени комуникации – най-голямата британска разузнавателна служба) Катрин Гън „лийква“ класифициран имейл, в който се указва да се шпионират членове на Съвета за сигурност на ООН, за да бъдат принудени да подкрепят резолюция да започне война. Обвинена в нарушаване на закона за защита на официални държавни тайни и изправена през затвор, Катрин и нейният адвокат трябва да защитят действията ѝ. Докато животът, свободата и бракът ѝ са под заплаха, тя трябва да отстоява това, в което вярва…

В ролята на Катрин Гън влиза Кийра Найтли, а сред останалите актьори са Мат Смит, Матю Гуд, Рис Ифанс и Рейф Файнс. Вижте първия трейлър.

Режисьор на Official Secrets е южноафриканецът Гавин Худ (Tsotsi, "Играта на Ендър"), който е и сценарист, заедно с Грегъри Бърнстийн и Сара Бърнстийн. Филмът предизвика смесени отзиви на фестивала Сънданс.

Премиерата е на 23 август.