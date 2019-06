Visa, MasterCard, PayPal и Uber в новия проект за криптовалута на Facebook

Facebook Inc. е успяла да привлече над дузина компании, включително Visa Inc., Mastercard Inc, PayPal Holdings Inc. и Uber Technologies Inc., които да подкрепят новата криптовалута, която ще бъде показана през следващата седмица и ще бъде пусната през 2020 година, пише The Wall Street Journal.

В списъка влизат финансови компании, е-търговци, венчър капиталисти и телекоми. Тя ще инвестират по около $10 милиона всяка в консорциум, който ще управлява дигиталната валута, наречена Libra, казват източници на изданието. Курсът ѝ ще бъде вързан с кошница от фиатни валути, за да се избегнат резките промени, типични за останалите криптовалути.

Libra ще позволява на потребителите да си изпращат пари, както и да правят покупки във Facebook и на други места в интернет.

Bitcoin се роди преди десетилетие, а все още почти никой не го използва - освен за спекулация. Не се използват и никоя от останалите стотици криптовалути. Facebook залага, че може да промени това.

Социалната мрежа, нито някоя от останалите компании в консорциума, няма да контролира пряко валутата. Някои от членовете може да верифицират трансакциите.