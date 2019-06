Браян Адамс пристига в Пловдив през ноември

Брайън Адамс планира световното му турне, организирано в подкрепа на най-новия му албум "Shine A Light", да мине през България тази есен. Шоуто ще бъде на 14 ноември 2019 в Многофункционалната спортна зала "Колодрума" в Пловдив.

Брайън Адамс е един от най-успешните музиканти в световен мащаб. С над 65 милиона продадени копия, първи места в класации в над 40 държави и множество разпродадени турнета по света, зашеметяващата кариера на музиканта продължава вече повече от 30 години.

През ноември българската публика ще може да чуе на живо най-големите му хитове на като "Run To You", "Everything I Do (I Do It For You)", "Please Forgive Me", както и песни от новия албум на музиканта.

Концертът на Брайън Адамс се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на общината за 2019 година.

"Shine A Light" е последният, четиринадесети студиен албум на звездата. Той излезе на пазара на 1 март 2019 г. В записа на едноименния сингъл към албума участва друга голяма звезда от световната сцена – Ед Шийрън (Ed Sheeran).