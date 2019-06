Турция разследва писателката Елиф Шафак

Турски прокурори започнаха разследване срещу писатели, включително прочутата носителка на награди Елиф Шафак. Правозащитници описват разследването като "сериозна заплаха за свободата на словото", пише в. "Гардиън".

Този ход е предприет след дебат в социалните медии, в който романисти, които пишат по предизвикателни теми, като насилие над деца и сексуално насилие, са обвинени в оневиняване на тези практики. След като страница от романа на Абдула Шевки бе споделена в Twitter по-рано тази седмица, турското Министерство на културата и туризма заяви, че е подало наказателна жалба срещу писателя.

Според турската новинарска платформа Ahval пасажът разказва за сексуално насилие от позицията на педофил. Съобщава се също, че турската адвокатска колегия е внесла жалба, призоваваща за забрана на книгата и повдигане на обвинения срещу автора. Впоследствие Шевки издателят му бяха задържани.

Оттогава потребители на социална медия споделят пасажи от други писатели, включително Шафак и Айше Кулин, и отправят към тях подобни обвинения.

Шафак казва, че е получила хиляди оскърбителни съобщения през последните два дни и че прокурорите са поискали проверка на романите ѝ The Gaze (1999) и Three Daughters of Eve (2016).

"Те искат да разследват всеки пасаж в турската литература, свързан със сексуално насилие над деца. Това е много нова насоченост за тях. Иронията е в това, че това се случва в страна, където броят на случаите на сексуално насилие над жени и деца ескалира. Турските съдилища не предприемат мерки срещу това, законите не са били променени. И така, в страна, където е необходимо да предприемат спешни действия, за да се справят със сексуалното насилие, те преследват писатели. Това е най-голямата трагедия. Това се превръща в лов на вещици", каза Шафак.

Турция има едно от най-високите нива на детски бракове в Европа, по данни на организацията Girls Not Brides. Приблизително 15% от момичетата биват омъжени, преди да навършат 18 г., а 1% - преди да станат на 15.

Според Шафак подобни проблеми съществуват в други страни от Близкия Изток.

"Имаме нужда от силни женски движения и информираност за половете. Литературата може да изиграе важна роля в този разговор. Но сега те атакуват писатели", коментира тя.