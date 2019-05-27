Партньорите на Huawei започнаха да спират заводите за сглобяване на смартфони

Моля, изберете зодия

Хороскоп за Овен Много от нещата, които правите днес няма да са ви приятни, но са необходими. Не допускайте поради пониженото си настроение да пропуснете възможности от делови характер. След обяд ще пристъпите по-уверено към желаните дела. Интуицията ще ви помогне бързо да преодолеете пропуснатото и ще насочите погледа си напред. Виж подробна информация

Хороскоп за Телец Непредвидена промяна на работното място може да ви създаде допълнителни ангажименти. Събира ви се доста работа днес и се налага да угаждате на много хора. Резултатите от дълго търсене напълно ви удовлетворяват. Имате нужната ви информация, за да избегнете нежеланите неприятности. Не позволявайте успехите да ви главозамайват. Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци Обзети сте от небивал ентусиазъм. Захващате се с по няколко неща наведнъж. Действайте по-съсредоточено и определете приоритетите си. Финансовото ви състояние напоследък е блестящо, а ако не е съвсем скоро ще стане. Може би днес е денят за големият ви удар. Виж подробна информация

Хороскоп за Рак Без излишна суета, следвайки разума и логиката на събитията ще следвате набелязаната си програма днес. Ще спазите сроковете и ще придвижите напред документацията на свой проект, с което ангажиментите ви ще се увеличат, но и очакванията за подобрение на финансите ви. Наред с това ще ви занимава и нещо ново. Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв Приспособимостта и умението ви да анализирате ситуациите ще ми помогне и днес. В желанието си да изтъкнете правотата на тезата си рискувате да навлезете в чужда територия. Там ще срещнете отпор, а са възможни и по-крайни развития, нещо от което нямате нужда сега. Бъдете сдържани и толерантни. Виж подробна информация

Хороскоп за Дева Старанието, което влагате в работата си ще ви донесе повече от очакванията ви. В социален и бизнес-план някои от вас ще засилят контактите си с чужбина. В отношенията ви с близък човек са възможни недоразумения, които бързо ще преодолеете. За други денят се свързва с провеждане на важни разговори от делови характер. Виж подробна информация

Хороскоп за Везни Предизвикателствата няма да отминат и вас. Увереността ви ще ви помогне по-лесно да се справите с тях, но не отхвърляйте помощта, която ще ви предложат близките ви хора. Безработните ще открият в себе си нови идеи и част от тях ще побързат да приложат на дело. Ще останете доволни от себе си, още повече, че зависимостта ви от други хора ще отпадне. Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион Работата ви днес ще бъде напрегната, а вие ще се окажете в ролята на хората, които предотвратяват конфликтите около себе си. Търпението и самоувереността, които се излъчват от вас карат околните да ви търсят за съвет по всякакви въпроси и ситуации. Постарайте се да си осигурите спокойствие вечерта, тъй като най-вероятно ще сте прекалено уморени за забавления. Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец С намерението сте да започнете нещо ново, за което ще потърсите съдействието на хора, в чиито качества и възможности вярвате. Ще се преборите със застоя, макар и с цената на повече работа и лишения, но няма да му позволите да определя живота ви. С отворени сетива сте и това ви помага да бъдете актуални. Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог Денят е подходящ за поставяне на ново начало на вече съществуващи отношения, изглаждане на недоразумения, и оптимизиране на неща, които до сега са ви създавали напрежение. Възможно е работата да ви отегчава и да обмисляте кратка отпуска. Много вероятно е плановете ви да не се реализират. Просто ситуацията не е подходяща за напускане на работното място. Помислете за алтернативни варианти за релаксация. Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей Бъдете внимателни днес, защото лесно може да развалите отношенията си с някой около вас. Това ще зависи най-вече от склонността ви да говорите направо, което явно е неприемливо за много хора. Работата няма да ви създава проблеми, напротив. Справяте се блестящо и уверено гледате напред. Виж подробна информация