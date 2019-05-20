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По 10 златни, сребърни и бронзови медала в "Китна Тракия"

По 10 златни, сребърни и бронзови медала са присъдени в Националния събор "Китна Тракия пее и танцува", провел се в хасковския парк "Кенана". Това съобщиха от община Хасково.

В 54-тото издание на събитието, организирано от община Хасково, участваха 74 фолклорни групи и 60 индивидуални изпълнители. Те се изявиха на две сцени и бяха оценявани от жури. На едната сцена председател на журито бе акад. Крум Георгиев - председател на сдружение "Общество за фолклор", а на другата - доц. Георги Хинов - хореограф на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци.

Ето и пълното класиране:

 

ПЪРВО МЯСТО - ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

  1. Танцов ансамбъл „Южняци“, НЧ „Пейо Яворов-1982, гр.Хасково, община Хасково        
  2. Ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“, Тракийско дружество „Георги Сапунаров“, гр.Хасково, община Хасково       
  3. Женска група за автентичен фолклор и автентични танци, НЧ „Съзнание-1890“, с.Жълти бряг, община Стамболово          
  4. Певческа група „Войводска китка“, НЧ „Отец Паисий-1925“,  с.Войводово, община Хасково
  5. Румяна Пенкова, Тракийско дружество „Родопи“, гр.Асеновград, община Асеновград
  6. Женска група за автентичен фолклор „От извора“, НЧ „Заря-1957“, с. Минерални бани, община Минерални бани       
  7. Детски танцов ансамбъл „Южняче“, ОП „Младежки център“, гр.Хасково, община Хасково
  8. Женска фолклорна група, НЧ „Звезда-1927“, с.Звъничево, община Пазарджик
  9. Дария  Добромирова  Христова, Детска градина №15 ”Слънце”, гр. Хасково, община Хасково
  10. Група за автентичен фолклор, НЧ „Пенко Пенков-2013“, С.Узунджово, община Хасково                                

           

ВТОРО МЯСТО - СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

  1. Детски танцов състав „Пъстрица“, НЧ „Тракия-2008“, гр.Хасково, община Хасково  
  2. Фолклорен ансамбъл „Капитан Петко Войвода“, Тракийско дружество „Родопи“, Гр.Асеновград, община Асеновград        
  3. Даниел Христов,  НЧ „Зора-1982“, гр.Хасково, община Хасково
  4. Фолклорна певческа група на автентични песни и хора, с. Браница, община Харманли                       
  5. Група „Тракийка“, НЧ „Просвета-1928“, с.Държава, община Чирпан
  6. Мъжка фолклорна група „Тракиец“, НЧ „Светлина-1927, с.Тракия, община Опан
  7. Калинка Ванчева, НЧ „Заря-1957“,  с.Минерални бани, община Минерални бани
  8. Женска певческа група за автентичен фолклор , НЧ „Съзнание-1928“, с.Голямо Асеново, община Димитровград
  9. Танцов клуб, НЧ ”Пробуда-1928”, с. Огняново, община Пазарджик
  10. Група за автентичен фолклор, НЧ „Нов път-2011“, с. Добрич, община Димитровград                                      

 

ТРЕТО МЯСТО - БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

  1. Представителна група за автентичен фолклор, НЧ „Просвета-1896“, гр.Меричлери, община Димитровград
  2. Група за автентичен фолклор, НЧ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Стамболийски, община Хасково                                         
  3. Родопска фолклорна група, НЧ „Заря-1903“, с. Малево, община Хасково
  4. Певческа група за автентичен фолклор, НЧ „Пробуда-1925“, с. Конуш, община Хасково
  5. Фолклорна група, НЧ „Райна Кандева-1907“, с.Тракиец, община Хасково   
  6. Група за народни песни при сдружение КИФУ, Клуб на инвалидите с физически увреждания, гр.Хасково, община Хасково
  7. Женска вокална група за автентичен фолклор, НЧ „Светлина-1926“, с.Въгларово, община Хасково       
  8. Петронка Авджиева, НЧ „Иван Вазов-1978“, гр.Хасково, община Хасково
  9. Клуб „Любители на фолклора“, НЧ „Проф.д-р Асен Златаров-1961“, гр.Хасково, община Хасково 
  10. Народен хор „Фолклорна дъга“, НЧ „Проф.д-р Асен Златаров1961“, гр.Хасково, община Хасково


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