По 10 златни, сребърни и бронзови медала в "Китна Тракия"

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Хороскоп за Овен Днес ще ви се наложи да сте много съсредоточени в работата си, тъй като ви предстоят важни срещи и взимане на много решения. Не допускайте да ви занимават със странични въпроси, които не касаят работата ви в момента. Съвсем скоро ще можете да се похвалите с резултатите, към които отдавна се стремите. Не допускайте недоразумения в личен план. Виж подробна информация

Хороскоп за Телец Ангажиментите ви днес ще имат благоприятен за вас резултат, ако успеете да направите всичко, което предварително сте декларирали.Бъдете внимателни, тъй като околните очакват от вас изрядна работа, затова не бива да ги разочаровате. Ако срещнете някакви трудности, помислете за хората, които биха могли да ви помогнат. В личен план се чувствате свободни. Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци Радвате се на успехите на другите, но вижте и собствените си постижения. Огледайте се и ще откриете нови възможности. Повярвайте си и не оставяйте недобри мисли да ви пречат. Работете всеотдайно и насърчавайте и партньорите си към това. Приемете подаръците, които ви дава съдбата, успешно ще планирате в дългосрочен план бъдещето си. Виж подробна информация

Хороскоп за Рак В условията на конкуренция ще продължите да развивате печелившата си дейност, запазвайки свежо чувството си за хумор. Новините ще ви следват навсякъде, помагайки ви да сте там, където е нужно присъствието ви. Ще привличате вниманието на хора, които бихте желали да имате за партньори. Не си губете времето с човек, мислещ за друг. Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв Днес не давайте воля на началническите си пристрастия и капризи. Ще оставате доволни от постигнатото, стига да овладеете емоциите си. Съсредоточете се и работете. Можете да си осигурите съмишленици, ако покажете истинските си намерения, но не за сметка недостатъците на други. Виж подробна информация

Хороскоп за Дева На работното място с авторитет ще се наредите сред хората, взимащи решения и няма да губите времето си в празни приказки. С предприемчивите си действия ще станете претенденти за харесвана от вас позиция, която би променила в добра посока живота ви. Благоприятно развитие на юридически въпрос. Виж подробна информация

Хороскоп за Везни Възможни са неразбирателство и разногласия със семейния партньор, а също и с членове на фамилията. От вас се очаква да поемете и голяма част от техните задължения. Ако се чувствате във форма не мислете за емоционалната страна на конфликта. Не всички от приятелите ви са искрени към вас. Някои очакват услуги в замяна на демонстрирани чувства. Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион Приемате ентусиазирано отправено ви предложение и вършите всичко, което е по силите ви за да оправдаете очакванията на хората около вас. Бъдете уверени, че успехът е на ваша страна, но естествено е съпроводен с упорит труд. Ваша идея би могла да се разработи, ако й вдъхнете живот и работите активно по реализирането й. Не се влияйте от случайни мнения. Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец Промяната, от която се нуждаете ще ви заредите със свежи идеи. Освободете се от проблемите на околните, те само ви натоварват. Помислете за любими занимания. Може би имате желание за срещи или духовно обогатяване? Каквото и да е, действайте. Застоя не ви се отразява добре. Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог Не всичко, с което ще се занимавате днес ще ви носи удовлетворение. Възможни са главоболия и други неприятни емоции. Въздържайте се да правите оценки на другите и ще си спестите част от нервите. По-лесно ще стигнете към сърцето на любимия си, ако проявите разбиране към проблемите му. Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей Внимателно ще се вглеждате в детайлите, доближавайки се до представите си за съвършенство. Новостите ще допълват усилията ви и скоро ще се поздравите с успехи. Бъдете честни към човека, който не крие чувствата си към вас. Ако те не ви вълнуват, намерете подходящ начин да го узнае. Виж подробна информация