По 10 златни, сребърни и бронзови медала в "Китна Тракия"

По 10 златни, сребърни и бронзови медала са присъдени в Националния събор "Китна Тракия пее и танцува", провел се в хасковския парк "Кенана". Това съобщиха от община Хасково.
В 54-тото издание на събитието, организирано от община Хасково, участваха 74 фолклорни групи и 60 индивидуални изпълнители. Те се изявиха на две сцени и бяха оценявани от жури. На едната сцена председател на журито бе акад. Крум Георгиев - председател на сдружение "Общество за фолклор", а на другата - доц. Георги Хинов - хореограф на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци.
Ето и пълното класиране:
ПЪРВО МЯСТО - ЗЛАТНИ МЕДАЛИ
- Танцов ансамбъл „Южняци“, НЧ „Пейо Яворов-1982, гр.Хасково, община Хасково
- Ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“, Тракийско дружество „Георги Сапунаров“, гр.Хасково, община Хасково
- Женска група за автентичен фолклор и автентични танци, НЧ „Съзнание-1890“, с.Жълти бряг, община Стамболово
- Певческа група „Войводска китка“, НЧ „Отец Паисий-1925“, с.Войводово, община Хасково
- Румяна Пенкова, Тракийско дружество „Родопи“, гр.Асеновград, община Асеновград
- Женска група за автентичен фолклор „От извора“, НЧ „Заря-1957“, с. Минерални бани, община Минерални бани
- Детски танцов ансамбъл „Южняче“, ОП „Младежки център“, гр.Хасково, община Хасково
- Женска фолклорна група, НЧ „Звезда-1927“, с.Звъничево, община Пазарджик
- Дария Добромирова Христова, Детска градина №15 ”Слънце”, гр. Хасково, община Хасково
- Група за автентичен фолклор, НЧ „Пенко Пенков-2013“, С.Узунджово, община Хасково
ВТОРО МЯСТО - СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ
- Детски танцов състав „Пъстрица“, НЧ „Тракия-2008“, гр.Хасково, община Хасково
- Фолклорен ансамбъл „Капитан Петко Войвода“, Тракийско дружество „Родопи“, Гр.Асеновград, община Асеновград
- Даниел Христов, НЧ „Зора-1982“, гр.Хасково, община Хасково
- Фолклорна певческа група на автентични песни и хора, с. Браница, община Харманли
- Група „Тракийка“, НЧ „Просвета-1928“, с.Държава, община Чирпан
- Мъжка фолклорна група „Тракиец“, НЧ „Светлина-1927, с.Тракия, община Опан
- Калинка Ванчева, НЧ „Заря-1957“, с.Минерални бани, община Минерални бани
- Женска певческа група за автентичен фолклор , НЧ „Съзнание-1928“, с.Голямо Асеново, община Димитровград
- Танцов клуб, НЧ ”Пробуда-1928”, с. Огняново, община Пазарджик
- Група за автентичен фолклор, НЧ „Нов път-2011“, с. Добрич, община Димитровград
ТРЕТО МЯСТО - БРОНЗОВИ МЕДАЛИ
- Представителна група за автентичен фолклор, НЧ „Просвета-1896“, гр.Меричлери, община Димитровград
- Група за автентичен фолклор, НЧ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Стамболийски, община Хасково
- Родопска фолклорна група, НЧ „Заря-1903“, с. Малево, община Хасково
- Певческа група за автентичен фолклор, НЧ „Пробуда-1925“, с. Конуш, община Хасково
- Фолклорна група, НЧ „Райна Кандева-1907“, с.Тракиец, община Хасково
- Група за народни песни при сдружение КИФУ, Клуб на инвалидите с физически увреждания, гр.Хасково, община Хасково
- Женска вокална група за автентичен фолклор, НЧ „Светлина-1926“, с.Въгларово, община Хасково
- Петронка Авджиева, НЧ „Иван Вазов-1978“, гр.Хасково, община Хасково
- Клуб „Любители на фолклора“, НЧ „Проф.д-р Асен Златаров-1961“, гр.Хасково, община Хасково
- Народен хор „Фолклорна дъга“, НЧ „Проф.д-р Асен Златаров1961“, гр.Хасково, община Хасково
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