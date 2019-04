Националният стадион в Скопие ще се казва „Тоше Проески“

Националната арена "Филип Втори" - най-големият стадион в Скопие, вече ще носи името на трагично загиналия само на 26-годишна възраст певец, съобщи МИА. Решението е било взето днес от правителството на Северна Македония. На редовното си заседание кабинетът е решил да преименува стадиона в Национална арена "Тоше Проески" в чест на личността, която остави траен белег в македонската и регионалната съвременна история, написа в Twitter говорителят на правителството Миле Бошняковски.



Тоше Проески е сочен за най-популярният изпълнител в страната, дори на Балканите. Невероятните си гласови данни демонстрира в почти всички възможни жанрове. Макар истинската му любов да остава оперното пеене, което е и специалността му в Музикалната академия в Скопие, той ще се запомни завинаги и със сензационните си изпълнения на песните „Зайди зайди, ясно сонце“, Jesus To A Child на Джордж Майкъл и Nothing Else Matters на Металика. Проески загива на 16 октомври 2007 г. при автомобилна катастрофа край град Нова Градишка, Хърватия. Колата му се удря първо в движещ се камион пред него, а след това в страничната мантинела. Тоше бил на седалката до шофьора (шофьорът бил негов приятел, а на задната седалка седяла мениджърката му) и бил дълбоко заспал в момента на удара, така че не е усетил нищо. При удара си чупи трети шиен прешлен и загива на място. Любимец на мнозина и до днес - у нас, например, съществува "Български форум за Тоше Проески", който организира или се включва в различни благотворителни и дарителски кампании, по примера на македонския певец.