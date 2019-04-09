Ѕkоdа cтapтиpa пилoтнa пpoгpaмa за eлeĸтpoмoбилa е-Сіtіgо

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Хороскоп за Овен Готовността ви да сте полезни и в услуга на нуждаещи се връща при вас. Подаръците ще продължат да ви изненадват. Най-често те ще са под формата на добрия шанс, който ще се отрази благоприятно на финансите ви. Развръзката в една ситуация ще ви покаже, че не всичко е такова, каквото изглежда. Виж подробна информация

Хороскоп за Телец Няма да оставате изненадани от развитието на събитията днес и без излишни емоции ще следвате логичния им ход. Ще ускорите работата си по приключване на започнатото, като няма да оставате чужди и на предизвикателствата около вас. Очаквана среща ще ви донесе приятни вълнения. Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци Прекалено многото отговорности и умора на работното място ще подтикне някои от вас да потърсят по-добри възможности за реализация на способностите си. За сетен път ще се убедите, че по пътя на компромисите, с търпение и такт се намира по-лесно верния път. Благодарение на практичната си мисъл и реакции ще се възползвате от създала се ситуация в своя полза. Виж подробна информация

Хороскоп за Рак Ще подобрите качеството си на работа, ако се съсредоточите върху нея и не разпилявате енергията си в мисли по несъществена връзка. Бъдете реалисти и не изпадайте в самозаблуди, няма да стигнете до никъде, подхранвайки една илюзия. Среща с подходящия човек ще ви насърчи за бъдещето. Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв Развитията от последните дни са причина да търсите близостта на хората, чието присъствие се отразява добре на мисленето и настроението ви. Споделяйки вълненията си, ще срещнете разбиране и готовност за подкрепа. Имате свое вътрешно усещане и то е най-точния ви ориентир, за това и ще го следвате. Виж подробна информация

Хороскоп за Дева Не пропускате благоприятна възможност в професионален план. Знаете какво точно трябва да направите и не се колебаете. Съвсем скоро ще се изкачите на по-високо стъпало в служебната йерархия. В момента фирмата, в която работите се нуждае точно от човек с вашите качества и опит и това прави положението ви много изгодно. Виж подробна информация

Хороскоп за Везни Ще успеете да се справите с проблем, чието решаване върви трудно. Находчивите ви действия, ще спестят на работодателя ви много време и нерви. Възнаграждението няма да закъснее. Близостта и съдействието на любимия човек, отново ще бъдат най-добрият ви съюзник. Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион Чудесен ден. Днес късмета ще ви изпреварва. Сами ще се чудите, как всичко и всички сякаш предугаждат намеренията ви. Успехите в бизнеса и паричните постъпления ще ви зарадват неимоверно. Бъдете умерени в кулинарните си изстъпления. Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец Придобивките за дома или присъствието на харесвана личност ще направят деня ви по-приятен. Последното ще внесе особено настроение, като се има предвид, че то ви кара да давате най-доброто от себе си в общуването и в личните си изяви. В бизнес-отношенията между вас и партньорите ви се създава напрежение, но въпреки това ще имате съвместна реализация. Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог Не пренебрегвайте добрите възможности, които ви предлага днешния ден. Както в професионален, така и в личен план можете да постигнете много. Бъдете открити за предложенията на партньорите си. Може би пренебрегвате много важна подробност, която ще се окаже решаваща. В отлична физическа форма сте. Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей Преодоляване на препятствия от различен характер ще ви държат будни и в активна позиция днес. Не унивайте, с постоянство и малко късмет ще постигнете целите си. Ще получите съдействие от човек, който е доказал доброто си отношение към вас. Не бъдете прекалено мнителни. Виж подробна информация