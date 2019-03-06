Нов трейлър на „Игpa нa тpoнoвe“ (видео)

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Хороскоп за Овен Денят ще се окаже успешен за всички, които и днес са настроени на професионална тема. Предстои ви реализация на начинания от служебен характер. За да успеете се погрижете за душевния си комфорт, като се заобиколите от приятни за вас хора. Планината ще донесе приятни изживявания на онези от вас, избрали снежните спортове. Виж подробна информация

Хороскоп за Телец Като истински дипломати, ще оставите скрити за широката публика чувствата, които ви вълнуват и ще пристъпете към изпълнението на голямата си цел, подготвени и уверени в себе си. Отчитате грешките на околните, но отговорността им оставате за тяхна сметка. И така трябва, вие следвате своите. Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци По всичко личи, че това ще е богат на впечатления и емоции ден. Ограничете се в изпълнението на своите ангажименти и не поемайте върху плещите си чуждите. Притесненията, които имате по отношение на парите скоро ще отшумят. Наслаждавате се на ситуация, която сами сте създали. В личен план ви очаква важна стъпка. Виж подробна информация

Хороскоп за Рак Нуждаете се от концентрация, за да успеете да свършите докрай всичко, с което ще се захванете днес. Опитайте се да изпълните очакванията на хората около себе си и се заемете сериозно със задачата си. Иска ви се да зарадвате любим човек и го правите по най-изненадващият за всички начин. Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв За да бъде общуването ви днес ползотворно трябва да бъдете спокойни и толерантни към другите. Въздържайте се от критики към околните, деликатно съветвайте и не проявявайте инат. При някои от вас са възможни дребни здравословни проблеми, но с навременно внимание ще ги преодолеете. Виж подробна информация

Хороскоп за Дева Предвидливо ще се погрижите за подробностите около стартирането на нов проект, осигурявайки си запас от време и енергия. За разлика от други, с поведението си ще печелите симпатии и подкрепа, каквато няма да ви бъде излишна. Може да стенете обект на внимание и нездрав интерес, но ще го преживеете без раздразнение. Виж подробна информация

Хороскоп за Везни Погрижете се да намерите решение на въпрос, отежняващ отношенията с интимния ви партньор или друг близък човек. Обстановката ще стане по-приятна, ако покажете великодушие и смекчите изискванията си. Всеки се нуждае от лична свобода и пространство, не натрапвайте присъствието си. Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион Успявате да развиете своя потенциал в област, която отдавна ви привлича с възможностите си. Радвате се на подкрепата на своите близки, които ще са до вас в особено решаващ момент. Ще останете доволни от отзивите, които чувате за работата си. Склонни сте да правите компромиси, което ще бъде оценено от околните и много често ще ви извежда на печеливши позиции. Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец Професионалните ви ангажименти няма да ви носят вълненията, които търсите днес. Разнообразие ще намерите, ако се посветите на разностранните си интереси. Появата на интересен човек ще ви заинтригува и ще потърсите повече информация за него. Едно пътуване ще ви създаде повече настроение, отколкото очаквате. Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог Интимните ви взаимоотношения не винаги са такива, каквито бихте желали. Помислете къде грешите и се поправете. Ако съзирате грешка у другия, говорете открито. В професионалната сфера ви очакват също разногласия с партньори и хора, с които работите. Може би е време да си починете. Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей Предприемате важна стъпка в живота си. Ситуацията е много благоприятна и едва ли ще имате някакви затруднения. Дори и да се колебаете в момента с първите успехи ще придобиете и необходимата ви увереност. Някои от вас преодоляват здравословни проблеми и отново навлизате в обичайната си добра форма. Предстоящите ви ангажименти ви зареждат с ентусиазъм. Виж подробна информация