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Под 6,5% е отчетената безработица в края на годината. Свободните работни места

С безработица около 6,5% ще приключи календарната 2018 година. Това се равнява на 556 регистрирани лица в Бюрото по труда – Първомай през ноември. Окончателната справка за декември ще бъде направена в средата на януари.

111 са трайно безработните с регистрация над 1 година, а 86 са новорегистрираните.

С 16 свободни места за лектори по различни учебни предмети ще започне 2019 година.

1 учител по технологии и предприемачество -138 ч.

1 учител по информационни технологии – лектор 104ч. 

1 учител по изобразително изкуство – лектор 190 ч. год.

1 учител по турски език лектор  –  I - IVклас 

1 учител по технологии и предприемачество

1 учител по география – лектор 123 ч.годишно

1 учител информационни технологии – 70 ч.годишно

1 учител по технологии и предприемачество – лектор 102 ч.годишно

1 учител по изобразително изкуство – лектор - 4ч.

1 учител по английски език – лектор – 2ч. седмично

1 учител по  химия – лектор 3 ч.

1 учител по технологии – лектор  3 ч.

1 учител по история - лектор  3.5 ч.

1 учител по география - лектор 3 ч. седмично

1 учител по информационни технологии – лектор 2ч. 

1 учител по музика – лектор 5ч. седмично

 Освен тези позиции са обявени още 2 места за висшисти – одитор и началник отдел.

Най-много работни места са обявени за шивачки – 30 и 19 работни места за монтажници на електронни елементи.

Търсят се и:

2 овощари

10 кофражисти

1 огняр

1 отчетник

1 портиер

2 продавач – консултанти



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