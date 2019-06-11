Аudі вpъщa в cepвизa 540 oт нoвитe cи eлeĸтpoмoбили зapaди pиcĸ oт пoжap

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Хороскоп за Овен Ще запазите за себе си чувствата, които ви вълнуват и ще пристъпете към изпълнението на обща задача, подготвени и уверени в себе си. Приемате грешките на околните, но не се ангажирайте с отговорностите им. Добронамерените ви мисли и действия ще ви помогнат да постигате с лекота целите си. Виж подробна информация

Хороскоп за Телец На работното място е възможно да се създаде обстановка на напрежение. Но вие ще намерите верния тон. Не се изолирайте, участвайте в ситуацията. С постоянния си партньор ще успеете да преодолеете съществуващи недоразумения и заедно ще планирате идващите дни. Ако сърцето ви е навън, не се възпирайте да споделите трепета си. Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци Педантично настроени сте днес и държите всичко, с което се захванете да бъде свършено както трябва. Влагате не малко енергия за да видите осъществени плановете си и ще останете доволни от резултата. Не се колебайте да сте решителни, в моментите, когато това се налага. Полезни контакти и материални придобивки. Виж подробна информация

Хороскоп за Рак Не пренебрегвайте личните занимания. Общуването със самите себе си, стремежа към духовно съвършенство и всякакво очистване е добра заявка за бъдещи успехи. Усилията ви ще дадат резултат. Не се колебайте да направите необходимото, за да подобрите живота на някой, който ви е скъп. Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв Има хора около вас, които ще ви се представят в друга от реалната светлина и ще се опитат да ви навредят. Но събития ще обърнат нещата във ваша полза. Благодарение на бързата ви мисъл и реакции ще излезете победители, каквито винаги сте били. Не се наказвайте, като страдате заради нечие поведение. Виж подробна информация

Хороскоп за Дева Находчиви и решителни сте днес. Изпълнени сте с енергия и грандиозни проекти. Ако се заемете сериозно с осъществяването и на съвсем малка част от тях, успехът ви ще бъде смайващ. Не правете излишни разходи, бъдете по-практични. Здравето ви укрепва, но от вас се изисква да спазвате диета и по-здравословен режим. Виж подробна информация

Хороскоп за Везни Днес настроението ви е прекрасно и с вас лесно се работи. По много приятен начин разнообразявате обстановката около себе си, като така способствате за собствената си успешна работа. Не допускайте неуредени въпроси да ви причинят главоболия. Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион Днес ви очаква вълнуващо приключение, което ще завърши положително за вас. Преминавате през различни перипетии, докато накрая не постигнете своята цел, макар и на висока цена. Имате подкрепата на част от близките си, а това е достатъчно за вас, за да покажете на какво сте способни. Вечерта ще получите интересно предложение, което ще ви въодушеви. Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец Ако игнорирате напиращите ви емоции и следвате разума си, ще си спестите развития, от които се притеснявате. Понякога внасяте елемент на изненада в поведението си, с което не печелите симпатиите на партньорите си, напротив. Станете по-открити в общуването си и ще промените нещата в своя полза. Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог Слънчево настроение ще ви владее през целия ден. Вероятна причина за него е семейното благополучие, на което се радвате в последно време. Дайте израз на великодушието си, покажете, че сте приветливи и добре благоразположени към всички. Това ще обърне във ваша полза последващите събития. Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей Работата ви е приоритетна и ще ви даде възможност да изявите силите си страни пред публиката. Следвате собствените си принципи, които са проверени от времето и ви носят успехи. Ще спечелите съюзник в лицето на човек, с когото до скоро сте имали разногласия. Приятел от миналото ще се появи отново в живота ви. Виж подробна информация