“Гopyбco – Kъpджaли” заедно с Kaнaдcĸa ĸoмпaния започват сондажи за злато в находището „Розино“

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Хороскоп за Овен За много неща ще се замислите днес и нагласата ви към промяна ще ви насърчи към действия. Започнете с онези, които са ви най-по сърце и зависят от желанията и волята ви. Отговорностите ви с това няма да намалеят, но ще се почувствате по-добре от началото, което поставяте. Излишъкът от енергия и време насочете за полезни неща. Виж подробна информация

Хороскоп за Телец Не си пилейте силите и енергията в неясни и мъгляви възможности. Насочете вниманието си към важните моменти от дейността си. Работата ви с документи изисква повишено внимание, но ще ви осигури добри резултати във финансовата сфера. Ще ви занимават проблемите на близките ви и с подкрепата си ще им бъдете полезни. Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци Идеите ви са перспективни и интересни за хората, с които работите. Ще срещнете интереса и добрата им оценка. Няма да има и такива, които гледат с недоверие, но не им се сърдете. Всеки има своите си проблеми и това го отдалечава от другите. Бъдете търпеливи, и движете по собствената си програма. Ще успеете. Виж подробна информация

Хороскоп за Рак Ще ви занимават неща, които са отминали или непознати за вас. Привлечени сте от човек, които споделя интересите ви, и с когото ви е приятно да бъдете. Не прибързвайте в заключенията си относно бизнес-партньор. Има още какво да видите, преди да вземете окончателното си решение. Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв С лекота ще постигате всичко, с което се захващате днес. Възползвайте се от шанса, но не злоупотребявайте с късмета си. В добра физическа форма сте, самочувствието ви е добро и това ви прави още по-витални. С доброто си настроение влияете положително и на финансовото си състояние. Виж подробна информация

Хороскоп за Дева Изживени до тук вълнения ще ви подтикнат да търсите спокойствие и място за релаксация. Но до себе си имате нечие присъствие, прекалено обвързващото с вас, което променя реалността. Ще ви се наложи да се съобразявате с чувствата му, независимо , че може да се почувствате отегчени. Виж подробна информация

Хороскоп за Везни Разчитайки най-вече на собствените си сили, ще се справите и днес с трудностите. Резултатите ще ви обнадеждят и за бъдеще работата ви ще стане по-спокойна, колкото и невероятно да ви изглежда това. Предвижданията ви за някого или нещо ще се потвърдят, което ще ви улесни в бъдещо начинание. Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион Очаква ви приятен и сравнително спокоен работен ден. Заобиколени сте с разбиране и мотивация за действие, което превръща дори не толкова приятни задължения в извор на емоции. Бъдете внимателни когато се занимавате с неща, с които нямате достатъчно опит. Бъдете готови да се допитате до ваши познати, които могат да ви съдействат. Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец Открива ви се възможност за дълго и интригуващо пътуване, което със сигурност ще ви се отрази много добре. Ако внезапно ви хрумне да смените работата си, не избързвайте. Обмислете добре възможностите, които имате. Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог Ще работите по реализация на плановете си, в които предвиждате финализиране на започнати дела, както и подготовка на нови такива. Ще си бъдете повече полезни, ако не хабите енергията си в хапливи забележки, а насърчите околните да ви сътрудничат. Имате нагласа и за развлечения, но за тях ще мислите в края на деня. Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей Деловите ангажименти ще се развиват според програмата ви. Придържайте се към стратегията си и няма да има изненади в нежелана посока. Материалното ви състояние ще се повиши, което ще ви позволи желани неща. Ако проявите повече нежност и внимание с лекота ще преодолеете разногласията с интимния ви партньор. Заредени сте с енергия и можете да творите чудеса. От вас зависи. Виж подробна информация